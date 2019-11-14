Sürat Kargo çalışma saatleri: Sürat Kargo şubeleri hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri

Sürat Kargo açılış ve kapanış saatleri, işlerini halletmek isteyen vatandaşların gün içerisinde araştırdığı konular arasında yerini alıyor. Mesai saatleri içerisinde her gün binlerce müşterisine hizmet veren taşımacılık şirketinin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerini bu başlık altında buluşturduk. Peki, Türkiye'nin her yerine ve dünyanın 228 ülkesine güvenle taşımacılık yapan Sürat kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Sürat Kargo mesai saatleri…

SÜRAT KARGO MESAİ SAATLERİ

Sürat kargo hizmetinden faydalanan binlerce vatandaş Sürat Kargo açılış ve kapanış saatlerini merak ediyor. Özellikle de erken saatlerde bu tip işlerini halletmek isteyen kişiler arama motorlarından Sürat kargo kaçta açılıyor sorusuna yanıt arıyor. Sürat Kargo hafta içi beş gün boyunca müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Sabah 09.00'da mesaiye başlayan taşımacılık şirketi 18.30'da kapanıyor.

SÜRAT KARGO KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Sürat kargo açılış saati: 09.00 (hafta içi)

Sürat kargo kapanış saati: 18.30 (hafta içi)

SÜRAT KARGO HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi beş gün boyunca vatandaşlara hizmet veren şirket, hafta sonu müşterilerine sadece Cumartesi günleri hizmet veriyor. Hafta sonları cumartesi günü 09:00'dan 14.30'a kadar çalışan Sürat Kargo, Pazar günü kapalıdır. Sürat Kargo ülkenin doğu bölgelerinde bulunan illerinde ise hafta içleri 08:30'dan 18:00'a kadar, Cumartesi günleri de 08:30'dan 14:00'a açık bulunmaktadır. Ayrıca Sürat Kargo, Süratli, kaliteli ve güvenilir bir hizmet anlayışı çerçevesinde, günün ticari koşullarına uyum sağlayan, teknolojiyi yakından takip eden, sosyal sorumluluk bilinci taşıyan, müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetini arttırarak tercih edilen bir kargo şirketi olmak için çalıştığını iddia etmektedir.

SÜRAT KARGO İLETİŞİM

Sürat Kargo merkez şubesi iletişim bilgileri şöyle; Mahmutbey Mahallesi Soğuksu Caddesi No: 31 Bağcılar / İstanbul adresinde bulunmaktadır, telefonla 0 212 410 30 30 numarasından ve 0 212 410 30 31 faks numarasından ulaşılabilir.