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Tartıştığı servis şoförünü silahla vurdu

’da bir kişi tartıştığı servis şoförünü silahla vurarak yaraladı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.11.2019 00:43
Tartıştığı servis şoförünü silahla vurdu
Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 1129. Sokak'ta bulunan halı saha yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis şoförlüğü yaptığı öğrenilen Nasuh F. (44) ile Hüseyin K. (44), arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin K. tabanca ile Nasuh F.'ye bir el ateş ettikten sonra aracına binerek olay yerinden kaçtı. Yaşanan olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Omuzuna isabet eden tek kurşunla yaralanan Nasuh F., ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan Hüseyin K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Tartıştığı servis şoförünü silahla vurdu
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