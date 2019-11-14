İstanbul'da silahlı saldırı! Tartıştıkları gruba kurşun yağdırıp kaçtılar

BUGÜN NELER OLDU

Olay, saat 03.00 sıralarında Pınar Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde yaşandı. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası bir grup olay yerinden yaya olarak ayrılırken, 3-4 el havaya ateş etti.Aynı grup bir süre sonra iki otomobille tekrar olay yerine geldi. Araçlardan inen saldırganlar ellerindeki silahlarla tartıştıkları grubun üzerine kurşun yağdırdı. Saldırıda 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.Silah sesleri üzerine saldırıya uğrayan 2 kişinin arkadaşları dışarı çıktı. Gruplar arasında yeniden başlayan kavganın ardından saldırganlar, 34 FJ 6997 plakalı otomobili olay yerinde bırakarak, saldırıda kullandıkları hafif ticari araca binerek olay yerinden kaçtı. Saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin ilk incelemeleri sonucu caddede yaklaşık 15 kovan bulundu. Polisin araçtaki incelemeleri sırasında da, saldırıda kullanılan silah otomobilin altında bulundu.Polis, silahlı saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.