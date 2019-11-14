TNT Kargo çalışma saatleri tablosu! TNT Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu açık mı?

Taşımacılık konusunda ülkemizde de faaliyet gösteren öncü firmalardan olan TNT Kargo, gerek hızı gerekse ulaşım ağı ile vatandaşların tercih ettiği firmalardan birisi olarak dikkat çekmektedir. 1988 yılından bu yana Türkiye'de bulunan taşımacılık firmasının dünyanın çeşitli yerlerinde yüzlerce, ülkemizde ise 45 şubesi bulunmaktadır.

Hollanda merkezli bir şirket olan TNT kargo, 2015 yılında, taşımacılık sektöründe dünya devlerinden olan Amerikalı kargo şirketi FedEX TNT Express'in bünyesine girmiştir. Firma, ilk olarak TNT Ekspress olarak 1946 yılında Avusturalya'da kuruldu. Sonrasında daha da gelişerek genel merkezi Hollanda'ya çekildi. Son 50 yıl içerisinde tüm dünyada geniş bir hava ve karayolu ağını yöneten Global bir şirket haline geldi.

TNT Express olarak da hizmet vermekte olan bu kargo firması, evine, iş yerine veya daha farklı çeşitli lokasyonlar için paket, ürün bekleyen vatandaşlar ile ürün, paket gönderimi yapmak isteyen yurttaşlar tarafından tercih edilmektedir.

TNT KARGO ŞUBESİ MESAİ SAATLERİ

Bu doğrultuda, buralardan çeşitli işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar tarafından TNT Kargo çalışma saatleri yanıtı merak edilen konulardan birisi olarak dikkat çekiyor.

SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

TNT Kargo, hafta içi beş gün boyunca 08.30'da açılmaktadır. Öğle arası saatleri ise 12.00 - 13.00 ile 13.00 – 14.00 arasında farklılık göstermekle beraber, şubeler kapalı kalmamaktadır.

SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Öğle arası şubeler kapalı kalmadan devam eden mesai, akşam kapanış saati olarak 18.00'e kadar sürer; ancak bu durum şubeler özelinde farklılık gösterebilir.

HAFTA SONU VE BAYRAMDA AÇIK MI?

TNT Kargo şubeleri hafta sonu sadece Cumartesi günü çalışmaktadır. Bunun yanında, bayram ve resmi tatil günlerinde de şubeler faaliyet göstermez. Bu yönde, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim günleri ile Kurban ve Ramazan Bayramları'nda TNT Kargo şubelerini açık bulamazsınız.

TNT KARGO HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

TNT Kargo şubeleri hafta içi ile benzer şekilde hafta sonu da sabah 08.30'da açılırken hafta sonu mesaisi daha erken olarak 16.00'da sona ermektedir. Bu durum şubelere ve yoğunluğa göre farklılık gösterebilir.

KARGO ALIMI SAAT KAÇA KADAR YAPILIYOR?

Hafta içi kargo alımını 08.30 ile 17.30 saatleri arasında gerçekleştiren TNT Kargo Cumartesi günü ise 09.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirmektedir. Şubelerin yoğunluğuna göre bu saatler de değişiklik gösterebilmektedir.

KARGO DAĞITIMI SAAT KAÇA KADAR YAPILIYOR?

TNT Kargo hafta içi kargo dağıtımını 09.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştirirken, Cumartesi günü ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirmektedir.

KARGO TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Şubede kargoya kesilen fatura numarası yada kargo takip numarası ile isterseniz TNT Kargo'nun resmi internet sayfasından, isterseniz de kargoyu gönderen ya da alan şubeleri arayarak kargonun son durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.