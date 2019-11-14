TRT1 yayın akışı! 14 Kasım Perşembe bu akşam TRT yayın akışında neler var?

TRT1 yayın akışı vatandaşlar tarafından merak edilerek internet üzerinden araştırılıyor. Bu akşam yayınlanacak olan Türkiye İzlanda maçı herkesi ekran başına kilitleyecek. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçı saat 20.00'da TRT1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Peki, 14 Kasım Perşembe TRT 1 yayın akışı programında hangi programlar yayınlanacak?
14 KASIM TRT YAYIN AKIŞI
6.05 Seksenler
07.10 İncir Ağacı
08.15 Şampiyon
11.45 İmparatoriçe Ki
13.00 Yarışma:Aileler Yarışıyor
15.10 İncir Ağacı
17.00 Seksenler
19.00 Ana Haber
20.00 Türkiye-İzlanda maçı
22.00 Şampiyon
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
TRT 1 HD uydu, kablolu yayın, digitürk, teledünya, Turkcell TV, Tivibu gibi sistemler üzerinden izlenebiliyor. Türksat uydusundan yayın yapan TRT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgisi aşağıdadır.
Kanal adı: TRT 1 HD
Uydu: Türksat
Frekans: 11054
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V - Dikey Batı
FEC: 3/4