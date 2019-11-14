TRT1 yayın akışı! 14 Kasım Perşembe bu akşam TRT yayın akışında neler var?

TRT1 yayın akışı vatandaşlar tarafından merak edilerek internet üzerinden araştırılıyor. Bu akşam yayınlanacak olan Türkiye İzlanda maçı herkesi ekran başına kilitleyecek. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçı saat 20.00'da TRT1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Peki, 14 Kasım Perşembe TRT 1 yayın akışı programında hangi programlar yayınlanacak?

14 KASIM TRT YAYIN AKIŞI

6.05 Seksenler

07.10 İncir Ağacı

08.15 Şampiyon

11.45 İmparatoriçe Ki

13.00 Yarışma:Aileler Yarışıyor

15.10 İncir Ağacı

17.00 Seksenler

19.00 Ana Haber

20.00 Türkiye-İzlanda maçı

22.00 Şampiyon

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 HD uydu, kablolu yayın, digitürk, teledünya, Turkcell TV, Tivibu gibi sistemler üzerinden izlenebiliyor. Türksat uydusundan yayın yapan TRT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgisi aşağıdadır.

Kanal adı: TRT 1 HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4