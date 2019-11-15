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4 kardeş, kurtlu patatesten zehirlendi

'da, 3 ila 11 yaşları arasındaki 4 kardeş, içinde kurt bulunan patatesi yedikten sonra zehirlendi. Geceyi hastanede geçiren kardeşler, sabah taburcu edilerek, evlerine gönderildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.11.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 11:52

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Anne Rukiye Çiftçi, kızı Rabia Çiftçi'nin (11) satın alıp getirdiği patatesleri sobada pişirdi. Ardından da Rabia ile birlikte diğer çocukları Özgül (9), Sıla (5) ve Devran Çiftçi'ye (3) yedirdi. 4 kardeş, patatesleri yedikten kısa süre sonra rahatsızlandı.

PATATESLERDEN KURT ÇIKTI!

Çocukların vücutlarındaki kızarıklıkları fark eden anne Çiftçi, kontrol ettiği patateslerde kurt olduğunu gördü. Anne, çocuklarını hemen Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Zehirlendikleri tespit edilen 4 kardeş tedaviye alındı. Sabaha kadar hastanede müşahade altında tutulan kardeşler, taburcu edildi.
Anne Rukiye Çiftçi, "Kızım eve patates getirdi. Ben de sobada pişirip, çocuklarıma yedirdim. Bir süre sonra çocuklarda kızarıklıklar olmaya başladı. Hemen hastaneye götürdüm. Zehirlenmişler. Sabaha kadar hastanede kaldık. Çocukların durumu şimdilik iyi. Bu patatesleri insanlara nasıl satıyorlar anlamıyorum" dedi.

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4 kardeş, kurtlu patatesten zehirlendi
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