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Son dakika: 'de 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul'un ilçesinde yaşanan son dakika gelişmesine göre, bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin evdeki incelemesi sürüyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.11.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 10:49
Son dakika: Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu. AFAD ekiplerinin dairede yaptığı ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edildiği belirtildi.

İstanbul Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "15 Kasım 2019 Cuma günü saat 06.45'te 155 Polis İmdat Hattına yapılan İlçemiz Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta şüpheli ölüm ihbarı üzerine bahse konu adrese ivedilikle intikal edilmiş, (Z.D), (B.D) ve (A.D) isimli biri çocuk 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşılmıştır. Dairedeki koku nedeniyle AFAD (KBRN) ekipleri sevk edilmiştir. Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olay yerinde gerekli önemler alınmış olup, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir. " denildi.
Ölenlerin karı koca ile çocukları olduğu öğrenildi.

İstanbul Bakırköy'de siyanür dehşeti... 1'çocuk 3 kişinin cesedinin bulunduğu evde siyanür kokusu! (15 Kasım 2019 Cuma)

CESETLER ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak'ta bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çalışmaları sürerken Bakırköy Kaymakamlığı, evde yapılan incelemede siyanür tespit edildiğini açıkladı. 3 kişinin cansız bedeni incelenmek üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Son dakika: Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu
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