Binadan düştü denilen Talha'nın, minibüsün altında kaldığı belirlendi

Alibaba Mahallesi'nde dün gece polise, binanın 2'nci katından bir çocuğun düştüğü ihbarı yapıldı. Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Ağır yaralanan Talha Gökçe, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Talha, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, evin bahçesinde yaptıkları incelemede Talha'nın düştüğüne dair bir iz bulamadı, ancak sokakta kan izlerine rastladı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmayla minik Talha'ya araç çarptığı tespit edildi. Aile bireylerinin ve çevre sakinlerinin ifadesine başvuran polis, Talha'nın, babası İbrahim Gökçe'nin kuzeni M.G.'nin kullandığı 58 DH 460 minibüsün altında kaldığını tespit etti.

Talha Gökçe'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna konuldu. M.G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



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