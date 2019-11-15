Biraz ders biraz oyun

BUGÜN NELER OLDU

Uzmanlar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak olan ara tatiller için öğrenci ve velilere sağlıklı ve verimli önerilerde bulunuyor. 18-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan ilk ara tatilin veliler tarafından çocukları için nefeslenme zamanı olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Psikologlar, bugünden itibaren başlanacak 9 günlük tatil için reçete hazırladı. İlk kez yapılacak tatilin plansız geçirilirse öğrenci için bir okul sendromuna dönüşme riskine dikkat çeken psikologlar tatil tüyolarını şöyle açıkladı: Çocukların bu tatil zamanlarını nasıl geçireceklerini kendilerinin düşünmesi gerekmektedir. Aileler, çocuklarına "Tatilde ne yapmayı düşünüyorsun" diye sorarak hem onların düşüncelerine önem vermeli hem de yaratıcılıklarının gelişimine katkıda bulunulmalı. Çocukların ilk defa yaşayacakları bu tatil oyun ile ödevlerin daha dengeli şekilde gitmesi gereken bir zaman dilimi olurken, çocuklara biraz nefes aldırmak amacıyla kullanılması gerekiyor. Bu sebeple bir haftalık tatil döneminde de oyun ve ödevler dengeli şekilde ayarlanmalı. 2 saat kitap okuma zamanı, oyun zamanı, keşfetme zamanı hatta boş zaman oluşturulmalı. Yani 9 gün 2'şer saatlik eğlence ve eğitim etkinliklerine bölünmeli. Tatillerde de okuldan tam koparmadan yeni şeyler keşfedilmeye devam edilmeli ki, çocuklar tatil sonrası sendrom yaşamasın.Tatilin sonbahara denk gelmesiyle ailece yapılacak orman yürüyüşlerinin keyif vereceğine dikkat çeken uzmanlar çocukların direncini artırmak için beslenme düzenlerini de gözden geçirmek için bir fırsat olacağına vurgu yaptı.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatile ilişkin sosyal medya hesaplarından videolu mesaj paylaşıp velilere MEB'in 81 il için hazırladığı etkinlik takvimini hatırlattı. Selçuk, "Sevgili velilerimiz, ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz. Çocuklarımızı hayattan öğrenmeye gönderiyoruz, demiştik. Bu akşam itibarıyla, 81 ilin ara tatil faaliyetlerini, anaokulu, ilk, orta ve lise düzeylerinde 'http://aratatil.meb.gov.tr ' internet adresinden görebilirsiniz. Lütfen bulunduğunuz ili seçerek buradaki etkinlikleri inceleyin ve katılabildiğiniz ölçüde katılım gösterin" dedi.