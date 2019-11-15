Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir cuma vakitleri...Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir cuma vakitleri...

Hayırlarla dolu bir Cuma gününe daha uyanan Müslümanlar, bugün idrak edecekleri namaz ibadetleri öncesi hazırlıklarını yapmaya başladı. Cuma namazı için camilere gidecek olan vatandaşlar, Diyanet bilgisine göre Cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Bu bağlamda en çok araştırılan sorulardan bir tanesi de "15 Kasım Cuma öğle ezanı saat kaçta okunacak?" İşte Diyanet bilgisine göre 15 Kasım Cuma il il Cuma namazı vakitleri…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 15 KASIM EZAN SAATLERİ

İstanbul Cuma namazı saati: 12:53

Ankara Cuma namazı saati: 12:38

İzmir Cuma namazı saati: 13:01

Konya Cuma namazı saati: 12:39

Adana Cuma namazı saati: 12:28

Bursa Cuma namazı saati: 12:53

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT? (DİYANET)

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).

İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur.

Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.