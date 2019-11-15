Devlet hastanesi çalışma saatleri 2019! Devlet Hastaneleri saat kaçta açılır, kaçta kapanır? Öğle arası saat kaçta?

Sağlık kuruluşundan biri olan devlet hastanesinin çalışma – mesai saatleri merak ediliyor. 7'den 70'e tüm vatandaşlara hizmet veren kurumun açılış ve kapanış ve öğle arası başlangıç/bitiş saatleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hal böyle olunca '' Devlet Hastaneleri saat kaçta açılır, kaçta kapanır?'' sorusuna arama motorundan yanıt aranıyor. Hastanelerdeki randevu sistemi birçok kişinin işini kolaylaştırdı ve şifa bulmak isteyen vatandaşlar artık çok sıra beklemeden doktorunda muayene olabiliyor. Polikliniklerde muayene olmak isteyen vatandaşlar öğle arası saatlerine göre hareket ediyor. Peki Devlet Hastaneleri saat kaçta açılır, kaçta kapanır? İşte 2019 Devlet hastanesi çalışma saatleri!

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte devlet hastanelerindeki hasta sayısında artış görülüyor. Hastalanan vatandaşlar şifayı hastanelerde, doktorda ya da ilaçlarda arıyor. Bununla birlikte '' Devlet Hastaneleri saat kaçta açılır, kaçta kapanır?'' sorusuna da yanıt aranıyor. Haberimizde devlet hastaneleri çalışma saatlerine ilişkin detaylara erişebilirsiniz.

DEVLET HASTANELERİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Devlet hastaneleri sabah 09:00'da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:30'da girer ve 13:30'da tekrar mesaiye başlar. Akşam saat 16:00'da ise mesai bitmektedir.

DEVLET HASTANELERİ SAAT KAÇTA AÇILIR, KAÇTA KAPANIR?

DEVLET HASTANESİ AÇILIŞ SAATİ: 09.00

DEVLET HASTANESİ ÖĞLE ARASI: 12.30- 13.30

DEVLET HASTANESİ KAPANIŞ SAATİ: 16.00

DEVLET HASTANESİ HAFTA SONU ÇALIŞIR MI?

Devlet hastaneleri, acil servis hizmetleri hariç olmak üzere Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.

DEVLET HASTANELERİ HAKKINDA BİLGİ

Hastaneler haftanın 7 günü, 24 saat hizmet veren sağlık kurumlarıdır. Devlet hastaneleri ise, devlet tarafından inşa edilmiş ya da ettirilmiş, tüm masrafları devlet tarafından karşılanan, işletmesi devlet tarafından yapılan hastanelerdir.

Devlet hastanelerine randevularınızı Alo 182'yi arayarak alabilirsiniz ya da internet üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) (https://www.mhrs.gov.tr/Vatandas/) ile randevu alabilirsiniz.