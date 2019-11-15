İsrafil Köse davasında taksiciye 18 bin TL ceza

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Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin davada 6 yıla kadar hapsi istenen taksi sürücüsü Bekir Serkut Özhan 18 bin 200 lira adli para cezasına çarptırıldı. Kadıköy'de 21 Ağustos 2016 tarihinde motosikletiyle seyir halindeyken kapısı açılan taksiye çarparak hayatını kaybeden oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin taksici Bekir Serkut Özhan'ın yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Köse ailesinin avukatı Asım Çeker, "Sanık müvekkillerden özür dahi dilememiştir. Bu yüzden alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Mahkeme, sanık Özhan'ı, 'Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, bu cezayı 18 bin 200 lira adli para cezasına çevirdi.