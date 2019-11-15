İstanbul’da “Ara Papağanı” operasyonu

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İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, papağan operasyonu düzenledi. İnternet üzerinden alıcı rolüne giren sivil polisler, Zeytinburnu'nda bir adrese baskın yaptı. Ülkeye yasa dışı yollarla getirilen ve 12 ila 15 bin lira arasında değişen fiyatlara satışı yapılan üç 'Ara Papağanı' ele geçirildi. İki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Papağanlar, Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Birinci Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Ara papağanları, nesli tükenmemiş sekiz ve nesli tükenmiş en az iki türü bulunan bir Amerikan papağan cinsi olarak biliniyor.