İzmir'de aynı aileden 4 kişinin katil zanlısı tutuklandı!

İzmir'in Kiraz ilçesinde aynı aileden biri kadın 4 kişi, silahla vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu. İzmir'in Kiraz ilçesinde Çayağzı Mahallesi'nde İbrahim Akkeçe (40), eşi Döndü Akkeçe (38), oğulları Kemal Akkeçe (17) ve akrabaları Erol Akkeçe'nin (35) silahla öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Murat Akkeçe tutuklandı, eşi ve 3 akrabası ise serbest bırakıldı.

Akkeçe'nin jandarmadaki ifadesinde, "cinayeti namus meselesinden ve kimseden yardım almadan işlediğini" itiraf ettiği öğrenildi.

Kiraz ilçesinde önceki gün 4 kişi evde silahla öldürülmüş olarak bulunmuş, maktullerin akrabası olan Murat Akkeçe ile eşi ve 3 akrabası gözaltına alınmıştı.