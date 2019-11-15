Japon Deprem Uzmanı Moriwaki’den Fethiye “Deprem değil, bina öldürür” Mesajı

Fethiye Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Toplumsal Afet Platformu tarafından organize edilen, Fethiye İşletme Fakültesi Umut Ertürk konferans salonundaki 'Türkiye'de Deprem Gerçeği ve Fethiye' konulu konferansa Fethiye Belediyesi Danışmanı Yavuz Topateş, Fethiye İşletme Fakültesi Dekanı Erdoğan Gavcar, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, TAP Derneği temsilcileri, AKUT üyeleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konferansta ilk konuşmayı Toplumsal Afet Platformu Derneği (TAP) Genel Koordinatörü Rezak Elazat yaptı. Elazat, "Sıkıntıların dayanışmayla aşılması Fethiye için çok önemli. Böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için STK'ları ve Fethiye Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Arama kurtarma, medikal yardım, insani yardım konularında yeterli donanıma sahip bir derneğiz. Belediyelerde kamu yararına, bakanlık adına eğitimler veriyoruz. Deprem gelecek, ilk önce insanlarımızın bilinçlendirilmesi gerekiyor. Öncelikli olarak da ilk yardım eğitimini her vatandaşımızın bilmesi gerekiyor" diye konuştu.

MORİWAKİ; "ATATÜRK HAYRANIYIM"

Japon Deprem Uzmanı ve Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki, katılımcılara ve duvarda bulunan Atatürk fotoğrafına selam vererek konuşmasına başladı. Kendisinin bir Atatürk hayranı olduğunu söyleyen Moriwaki, "Atatürk hayranıyım. Atatürk olmasa Türkiye yok olabilir veya daha küçük bir halde olabilirdi. Ankara'ya her gittiğimde Anıtkabir'e uğramaya çalışıyorum" dedi.

MORİWAKİ; "FETHİYE'DE BİNALARIN EN FAZLA 3 KAT OLMASI ÇOK ÖNEMLİDİR"

Japonya ve Türkiye'nin kültürel benzerliklerini anlatarak konuşmasına başlayan Japon Deprem Uzmanı ve Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki, Fethiye'ye de her zaman tatile geldiğini belirterek, "Fethiye'yi çok seviyorum. İklimi gibi insanları da sıcak. Buraya tatile geliyor, dalış yapıyorum. Fethiye'de en fazla 3 katlı binalar olması gerçekten çok güzel. Japonya nüfus ve yüz ölçümünden dolayı dev binalar yapmak zorunda kalıyor" dedi.

Moriwaki; "Binalar düzgün yapılmalı, eski binalar onarılmalıdır"

Slayt gösterisi eşliğinde Türkiye ve Japonya'daki fay hatlarını gösteren Yoshinori Moriwaki, "Orta seviye üstü (5) deprem sayılarına baktığımızda dünyada Japonya dördüncü, Türkiye ise altıncı sırada. Türkiye'nin en şiddetli depremi 7.9 şiddetinde olmuş. Japonya'da ise 9 şiddetinde oldu. Depremdeki ölü sayısına bakıldığında ise Türkiye'nin dünyada üçüncü, Japonya'nın yedinci sırada olduğu görülüyor. Ayrıca Japonya'da deprem sonrası 15 metreden büyük tsunami olmasına rağmen Japonya yedinci sıradadır. Türkiye depreme hazır olmalı. Bunun içinde binaların doğru düzgün yapılıyor olması gerekiyor. Eski binaların ise düzeltilmesi gerekiyor' dedi.

"BİNALARIN KONTROLÜ DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE YAPILMALI"

2011 yılında Van depreminden bir görüntü gösteren Moriwaki, "Fotoğraftaki binaları görüyorsunuz. Sadece 1 tanesi yıkılmış. Yani o bina sağlam değil. Binalarımızı sağlam yapacağız. Binaların kontrollerini düzgün bir şekilde yapmamız gerekli. Türkiye'de 20 milyon bina var ise; bunun yüzde 67'si kaçak. Kaçak binalar kontrol edilmelidir. Bunun kurallarına uyulması gerekli. 2011 yılında Tohoku depreminde binalar çökmedi. 8-9 metreden büyük tsunami Tohoku'yu mahvetti' diye konuştu.

Muğla'nın birinci derece deprem bölgesi olduğunu ifade eden Moriwaki, "Türkiye'de 81 ilin 55'i birinci derece deprem bölgesi içinde yer alıyordu. Şimdi sonra olarak bu rakam 81 ilin 52'si olarak görülmektedir. Ekranda da gördüğünüz gibi Akdeniz'den ve Karadeniz'den geçen fay hatları oldukça önemli. Kıbrıs burada birinci derece deprem bölgesi şeklinde işaretlenmemiş ancak Kıbrıs da, birinci derece deprem bölgesi içinde yer almaktadır. İl içerisinde deprem dereceleri bölge bölge incelenmelidir" dedi.