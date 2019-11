Karaköy’deki çirkin saldırıya soruşturma!

İstanbul Karaköy'de yolda yürüyen iki başörtülü kadına yoldan geçen bir kadın durup dururken saldırmış, olay güvenlik kameralarına an be an yansımıştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Karaköy'de başörtülü kızlara çirkin saldırı

Öğle saatlerinde meydana gelen olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcı İrfan Fidan'ın talimatıyla olayla ilgili derinlemesine soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Başsavcılık olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğinin tespiti için çalışmalara devam ediyor…