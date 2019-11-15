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Kardemir'de :1 işçi öldü, 1 işçi yaralı

Demir ve Çelik Fabrikaları'ndaki yüksek fırında meydana gelen gaz basıncı patlamasında, müteahhit firma çalışanı işçilerden hayatını kaybetti,   yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.11.2019 23:20
Kardemir'de patlama:1 işçi öldü, 1 işçi yaralı

Olay, bugün akşam saatlerinde, fabrikanın 1 Nolu Yüksek Fırını'nda meydana geldi. Müteahhit firma işçileri Mehmet Hayri Akpınar ve Ahmet Akbulut, yenileme işlemi yaptıkları sırada, gaz basıncı patlaması meydana geldi. Patlamada 2 işçi de yaralandı. İki işçi, fabrikanın ambulansıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Akpınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye akın eden Akpınar'ın çalışma arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

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Kardemir'de patlama:1 işçi öldü, 1 işçi yaralı
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