Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kazak kadın, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı

Kazak kadın, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı

'da, aşırı alkolün etkisiyle giysileriyle atladığı denizden çevredekiler tarafından çıkartılan Kazakistanlı Aidana N. (26), polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Tedaviyi kabul etmeyen kadın, dans ederek gözden kayboldu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.11.2019 16:51

Alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken ve Antalya'da yerleşik yaşadığı öğrenilen Kazakistanlı Aidana N., saat 15.00 sıralarında geldiği Konyaaltı Sahili'nden kıyafetleriyle denize atladı. Kadın, çevredekiler tarafından denizden çıkartılıp, sağlık ve polis ekiplerine bilgi verildi.
Ancak Aidana N. gelen ekiplere, hastaneye gitmek istemediğini söyledi. Zaman zaman polise ve sağlık görevlilerine hakaret eden Aidana N., "Dokunmayın bana" diyerek, kimseyi yanına yaklaştırmadı. Polisin ikna etmeye çalıştığı Aidana N., kendini kadınlar tuvaletine kapattı. Sağlık görevlilerinin tuvalete girmesine sinirlenen kadın, önce hastaneye gitmek için ambulansa bindi. Ardından ambulanstan inip, Akdeniz Bulvarı üzerinde dans ederek, gözden kayboldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kazak kadın, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN