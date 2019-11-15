Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat...

’den son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat...

Genel Müdürlüğü tarafından son dakika sağanak yağış ve uyarısı geldi. Yapılan açıklamada birçok şehirde sağanak yağış ve sisli havanın etkili olacağı, sıcaklıklarda da ciddi derecede düşüşler yaşanacağı belirtildi. Kasım ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde sıcaklıkların hala mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi vatandaşları ‘bugün hava nasıl olacak?’ sorusunun cevabını araştırmaya yöneltiyor. MGM, gün içerisinde yaptığı tahminler ile vatandaşları oluşabilecek olumsuz hava koşulları ile ilgili uyarıyor. Sıcaklarda 4 ila 8 derece azalma beklendiğini duyuran kurum ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çekti. İşte, 15 Kasım 2019 Cuma günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri ve il il sıcaklık değerleri...

Giriş Tarihi: 15.11.2019 08:13 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 08:13
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat...

'den son dakika sağanak yağış ve uyarısı geldi. İstanbul ve birçok il için yapılan uyarılarda sıcaklık değerlerinin 4 ila 8 derece arasında düşeceği, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikelerine karşı dikkatli olunması gerekildiği belirtildi. Kasım ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde sıcaklıkların hala mevsim normallerinin üzerinde olması vatandaşların konuyla ilgili 'bugün hava nasıl olacak?' şeklinde araştırma yapmalarına neden oluyor. İstanbul'da dün beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde gerçekleşmiş ve hava sıcaklıklarında düşüş yaşanmıştı. Bugün ise özellikle İç Anadolu bölgesi için Meteoroloji'den uyarı geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 15 KASIM CUMA HAVA DURUMU RAPORU

Haberimizin detaylarından, 15 Kasım 2019 Cuma günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN