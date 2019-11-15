Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji’den son dakika uyarısı! O illerde çok kuvvetli gelecek…

’den son dakika uyarısı! O illerde çok kuvvetli gelecek…

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısı tüm vatandaşları yakından ilgilendiriyor. MGM’nin yaptığı açıklamada sağanak yağış ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilirken, yağışın kuvvetli gelmesi beklenen iller de tek tek açıklandı. Öte yandan vatandaşlar yarın için sevdikleriyle plan yapmadan önce hava durumunun nasıl olacağını merak ederek arama motorlarında yoğun olarak yarın hava nasıl olacak sorusunun cevaplarını araştırıyor. En güncel hava durumu haber ve uyarılarını sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte 16 Kasım güncel hava durumu tahminleri ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 15.11.2019 20:20 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 20:21
Meteoroloji’den son dakika uyarısı! O illerde çok kuvvetli gelecek…

tarafından yapılan son dakika açıklamalarına göre yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış ile birlikte yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Günlük olarak hava durumu tahminleri yayımlayarak kamuoyuyla paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sağanak yağışın kuvvetli olarak geleceği o illeri de tek tek açıkladı. Diğer yandan yarın için sevdikleri, dostlarıyla plan yapmak isteyenler, yoğun şekilde arama motorlarında yarın hava nasıl olacak? sorularıyla merakla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte 16 Kasım Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileriyle en güncel hava durumu tahminleri…

YARIN HAVA NASIL OLACAK? (16 KASIM CUMARTESİ)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan hava durumu tahmini verilerine göre yarın havanın nasıl olacağına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji’den son dakika uyarısı! O illerde çok kuvvetli gelecek…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN