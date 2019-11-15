Mübarek Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat ve namazda hangi dualar, sureler okunur?

İslam alemi Cuma günününe sağlıklı ve huzurlu şekilde ulaşmış olmanın mutluluğunu çevresindeki diğer müminlerle paylaşarak kardeşlik ile dostluk bağlarını güçlendirmeye devam ediyor. Her hafta yapıldığı üzere bu hafta da müminler mübarek cuma namazı için camileri doldurmaya hazırlanıyor. Bu önemli ve değerli günde ibadet görevini yerine getirmeye hazıranan Müslümanlar, camileri doldurmadan önce arama motorlarında Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Sorularıyla birlikte yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor. Kıymetli müslümanlar için hazırladığımız içeriğimizde Cuma namazı kılınışı bilgileriyle birlikte abdest nasıl alınır sorusunun cevabını da Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileri kaynaklı olarak sizlerle paylaşıyoruz. İşte detaylar...

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT, HANGİ DUALAR, SURELER OKUNUR? ABDEST NASIL ALINIR?

Cuma namazım kılınışı ile abdest nasıl alınır sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar...