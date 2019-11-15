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'daki Kemal Büyükdeniz cinayeti hakkında son dakika gelişmesi: Ortaya atılan iddia sonrası stüdyo buz kesti

Ekranların reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert'in bugünkü yayınında Kemal Büyükdeniz cinayetinin üzerine gidilmeye devam edilirken, stüdyoda ortaya atılan iddialar üzerine son dakika haberleri peş peşe geldi. Geçtiğimiz gün, Kemal Büyükdeniz'in oğlu Yusuf'un ortaya attığı 'Katili söylersem ortalık karışır' sözlerinin etkisi sürerken programa ailenin komşusu olan ve olaylarda adı geçen Hüseyin Kasnakçı da katıldı. Öyle ki, Kemal Büyükdeniz'in Hüseyin Kasnakçı ile 500 bin liralık arsa için aralarında husumet olduğu bilgisine ulaşıldı. Programın bugünkü (15 Kasım 2019 Cuma) canlı yayınında ortaya flaş iki iddia atıldı. Programa telefonla bağlanan Seher hanım, Büyükdeniz ailesinin cenazede şoke eden sözlerini açıklarken; merhum Kemal Büyükdeniz hakkında ortaya atılan iddia üzerine ise stüdyo adeta buz kesti! İşte, Müge Anlı'da işlenen Kemal Büyükdeniz cinayeti hakkında son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 15.11.2019 17:35 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 17:35
Müge Anlı'daki Kemal Büyükdeniz cinayeti hakkında son dakika gelişmesi: Ortaya atılan iddia sonrası stüdyo buz kesti

ile Tatlı Sert'te 48 yaşındaki Kemal Büyükdeniz cinayetinin üzerine gidilmeye devam edildi. Programda, çarpıcı son dakika bilgileri milyonlara aktarılırken; stüdyoda zaman zaman tansiyon yükseldi. Bilindiği üzere, 15 Ağustos tarihinde Mersin'in Anamur ilçesinde hastaneye gitmek için evinden çıkan Kemal Büyükdeniz'den bir daha haber alınamamıştı. Hurdacılık yapan adamın cesedi aynı gün akşam 6 sularında evine 20 dakika uzaklıkta bir mevkide bulunmuştu. Büyükdeniz'in cesedini bulan kişi, olay yerinde şüpheli beyaz bir araba gördüğünü aktarmıştı.

ORTAYA ATILAN İDDİA SONRASI STÜDYO BUZ KESTİ

Müge Anlı'da Kemal Büyükdeniz cinayeti işlenmeye bugün de devam edilirken, geçtiğimiz gün merhumun oğlu Yusuf'un 'Katili söylersem ortalık karışır' sözlerinin yankısı bugün de hissedildi. Öyle ki, stüdyoda zaman zaman tansiyon yükseldi. Aile üyeleri ile beraber adı anılan ve komşu olan Hüseyin Kasnakçı da canlı yayına katılırken; merhum ile aralarında 500 bin liralık arsa için husumet olduğu bilgisine ulaşıldı. Programa telefonla bağlanan Seher hanım, Büyükdeniz ailesinin cenazede şoke eden sözlerini açıklarken; merhum Kemal Büyükdeniz hakkında ortaya atılan iddia üzerine ise stüdyo adeta buz kesti!

İşte, Müge Anlı'da 15 Kasım 2019 Cuma günü işlenen Kemal Büyükdeniz cinayeti hakkında son dakika gelişmeleri...

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Müge Anlı'daki Kemal Büyükdeniz cinayeti hakkında son dakika gelişmesi: Ortaya atılan iddia sonrası stüdyo buz kesti
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