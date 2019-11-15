Ölen ajanın eşine yurtdışı yasağı

İstanbul'da ölen İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in (48) eşi Emma Winberg (39) hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christian Winberg, önceki gün Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek Cinayet Büro Amirliği'nde 3.5 saat süren ifade vermişti. Winberg'e sorgusunda evlerinde bulunan ve inceleme altına alınan bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından oluşan 7 elektronik cihazla ilgili sorular yöneltildi. Winberg'in ruhsal sorunlar yaşadığını iddia ettiği eşinin hastane kayıtları da incelemeye alındı. Tüm ihtimalleri ve senaryoları titizlikle ele alan İstanbul Polisi, olay sırasında aynı binada bulunan ve alt kattaki bağımsız bölümde kalan "Merih" adlı hizmetçinin de ifadesini aldı. Hizmetçinin ölümle ilgili bir şey bilmediğini söylediği kaydedildi. Soruşturma kapsamında toplam 14 kişinin ifadesi alındı.

Ölü bulunan İngiliz ajan İstanbul'da ne yapıyordu?

PARMAK İZİ ARAŞTIRMASI

Öte yandan Emma Winberg'e dün itibariyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla geçici yurt dışı yasağı konuldu. Genç kadının olayla ilgili yeniden ifadesine başvurulabileceği belirtildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği bildirildi. İstanbul'daki yaşamı mercek altına alınan Le Mesurier'i ölüme götüren nedenler araştırılıyor. Polis, Beyoğlu'daki home-ofisin çatı katındaki pencerede parmak izi ve delil çalışması yaptı. Çatı katına geçişi olan noktalarda da izler arandı. Çatı katını gören noktada güvenlik kamera kayıtları araştırıldı.





FİLİSTİN'DE BAŞLAYAN ORTADOĞU SERÜVENİ İSTANBUL'DA BİTTİ

Kosova ve Bosna'da da görev yapan Le Mesurier, ilk eşi Auelie Marle ile Saraybosna'da tanıştı. Çift bir süre sonra boşandı. İstanbul'da sona eren Ortadoğu serüveni ise 2000'de İngiliz ordusundan ayrılmasıyla başladı. Filistin'de 2'nci intifada yaşanırken 2002'de Batı Şeria'daki Ramallah'ta Jericho Hapishanesi'nde gözlem misyonunda çalıştı. Ardından Ürdün'e geçti. 6 yıl sonra BAE'ye gitti. Burada Sarah Tosh ile tanışıp ikinci evliliğini yaptı. 2013'te Mayday Rescue Vakfı'nı kurdu. Beyaz Baretliler'e katıldı. Suriye'den sonra Büyükada'ya yerleşti. Sarah Tosh'tan da boşandı. Beyaz Baretleri, Beyoğlu'daki yüksek güvenlikli home ofisinden yönetti. 2008'de Irak'ta tanıştığı Emma Winberg ile geçtiğimiz yıl evlendi.



"TÜRKİYE'DE İŞİMİZ SONA ERDİ AYRILIYORUZ"

İngiliz ajan Le Mesurier'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma titizlikle devam ediyor. Soruşturma kapsamında edinilen son bilgilere göre, İngiliz subayın 1 hafta önce "Beyaz Baretliler"deki takım arkadaşlarına, "Türkiye'de işimiz bitti ayrılıyoruz" dediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında Büyükada'daki Türk çalışanları ve İstanbul'daki evde ikamet ederken eve gelen hizmetlilerin ifadesine başvurulacak. Sema DALGIÇ / ÖZEL İSTİHBARAT