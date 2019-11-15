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Onlarca okulda aynı görüntüler

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN Yaşam
MEHMET BONCUK Yaşam
Giriş Tarihi: 15.11.2019
Onlarca okulda aynı görüntüler
10 Kasım anma törenlerinde çocukların Atatürk'ün posteri karşısında secde ettirildiği skandal programın Türkiye genelinde onlarca devlet okulunda uygulandığı ortaya çıktı. Öğrenciler Atatürk ilkelerinin yazılı olduğu şeritleri açtıktan sonra posterin karşısında yere kapanarak bekliyor. Çocukların Atatürk'e tapınır hale getirildikleri o görüntüler, sosyal medyada infial yarattı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri benzer koreografinin geçmiş yıllarda da uyguladığını tespit etti. Okulların ise bu gösteriyi internetten aldıkları ortaya çıktı. Aynı koreografiyi uygulayan tüm okullarda inceleme başlatılacak. Aynı koreografiyi uygulayan okulların tamamı devlet okulu. SABAH'a konuşan MEB yetkilileri "Herhangi bir kötü niyet olmadığı açık olmakla birlikte çok küçük yaşta çocukların yere kapaklanması görüntüsünün çok farklı algılanıp kötü niyetlerle kullanabileceklerini öngörmeleri gerekirdi. Tüm okullarda inceleme başlattık. Çocukların yaşları çok küçük. Pedagojik olarak kabul edilemez bir algıya neden oldu" dedi.
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Onlarca okulda aynı görüntüler
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