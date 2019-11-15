Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı

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Giresun Eynesil'de geçen yıl evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede ölen Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan gözaltına alındı. İddiaya göre; baba kızını evlerinin önünde yaralı halde ilk gören ve sık sık ifade değiştiren Mürsel K.'yi mezarlık dönüşü gördü. "Kızımın sürünerek buraya gelmesi imkânsız. Nasıl gördün' diye sordu. Mürsel K. kendini çalılıkların içine atarak çocuğun sürünerek yaralı bulunduğu yere geldiğini göstermeye başladı. Baba o anları kayda aldı. Mürsel K. ise "Beni dövdü" diyerek şikâyetçi oldu.Eşi Atika Vatan, tüm bunların komplo olduğunu söyledi. Vatan "Eşimin gözaltına alınmasının ardından polis evimizi didik didik aradı. Ne zaman olayı aydınlatmak için bir adım atsak bu olaylar başımıza geliyor" dedi.Şüphelilerin HTS kayıtlarının doğru düzgün incelenmediğini, dosyaya gizlilik kararı koyulmasından dolayı ulaşamadıklarını belirten Vatan "Göz pınarlarımda yaş kalmadı" dedi. Öte yandan Giresun Valiliği dün bir açıklama yaptı. Açıklamada baba Vatan ve beraberindeki 3 şüphelinin, kendilerine Meclis Araştırma Komisyonu süsü verip, soruşturmanın tanığı Mürsel K.'yi darp ettiği ve ifadesini değiştirmeye zorladığı suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şaban Vatan ve beraberindeki 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şaban Vatan hakkında soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ın evine yaklaşmama kararı verilirken, 3 kişi hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı konuldu.