Son dakika haberi: Ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden kişiler hakkında flaş gelişme!

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, zihinsel engelli öğrenci M.A.'nın darbedildiği 75'inci Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde inceleme yaptı. Okul yönetimi ile görüşen Özer, olay hakkında bilgi aldı. Çıkışta açıklama yapan Özer, olay nedeniyle 6 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek, "Biz bu çocukların hem annesi hem de babasıyız. Devletin şefkat yüzünü ve büyüklüğünü gösteren Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyız. Olayı duyduğumuzdan itibaren Valimiz Şehmus Günaydın'ın talimatlarıyla o görüntü içerisinde gözüken tüm personelimiz hakkında adli ve idari tahkikat yaptık. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Görevli personellerimize el çektirdik. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na giren hem kurum müdürümüz hem öğretmen hem de hemşireyi görevden uzaklaştırdık" dedi.

Kayseri'de skandal görüntüler... 6 kişi ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi böyle darp etti!