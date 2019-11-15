Her satırı mide bulandıran olaydan son dakika haberi geldi: Cinayet öncesinde istismar! Savcı anlattı...

Döndü Şengül (41) ile Şükrü Şengül (39), 2008 yılında evlendi. Çift, 2011 yılında E. adında bir kız çocuğu sahibi olurken Döndü Şengül, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle 2018 yılının Ocak ayında boşanma davası açarak evi terk etti. Annesinin evine yerleşen kadın, 2'nci çocuğuna hamile olduğunu anlayınca boşanma davasını çekerek evine geri döndü. Bir erkek çocuk sahibi daha olan Döndü Şengül'e eşi şiddet uygulamaya devam etti.

HER BİR SATIRI MİDE BULANDIRIYOR!

Şengül, bir süre sonra evine dönerken sürekli ağlayan kızı E.'nin anlattıkları üzerine hayatının şokunu yaşadı. Kızının sözleri üzerine polise giderek eşinden şikayetçi olan Döndü Şengül, annesinin yanına yerleşti. Mahkemeden eşi için uzaklaştırma kararı alan genç kadın, eşinin 'Öldürürüm' mesajından iki gün sonra 3 kurşun ile katledildi. Edinilen son dakika bilgisine göre, Şükrü Şengül'ün kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Savcı, mütaalasını açıklarken mide bulandıran birçok detaya da vurgu yaptı.

İşte, son dakika haberinin ayrıntıları;