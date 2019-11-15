St. Petersburg’da Türkiye damgası

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Dünyanın kültür alanında en seçkin etkinliklerinden biri olan ve bu yıl 8'incisi düzenlenen "St. Petersburg Uluslararası Kültür Forumu" Rusya'nın dünyaca ünlü Hermitage Müzesi'nde başladı. Binlerce kültür insanını St. Petersburg'ta bir araya getiren büyük buluşmaya Türkiye bu yıl özel ülke statüsüyle katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un Türkiye'yi temsil ettiği "8. St. Petersburg Uluslararası Kültür Forumu"nun açılışı "Globalleşen Dünyada Kültürel Kodlar" temasıyla Rus Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy tarafından yapıldı. Yavuz, açılışta yaptığı konuşmada Türkiye'nin kültür, sanat ve turizm değerlerini tanıtarak, evrensel kültüre katkı sunan entelektüel birikimlerini çok yönlü olarak bu etkinlikte sergilemeyi planladıklarını söyledi. Beloselsk-Belozersk Sarayı'nda düzenlenen konserde Türk besteleri, St. Petersburg Devlet Akademik Konservatuvarı Senfoni Orkestrası tarafından seslendirildi. Orkestraya Murat Salim Tokaç solist olarak eşlik etti. Yarın sona erecek forum kapsamında 'Türk ve Rus Edebiyatında İstanbul' başlıklı panel, 'Göbeklitepe/UNESCO Dünya Miras Listesinde Türkiye Fotoğraf Sergisi' ile Türk ve Rus Edebiyatından Çeviri Eserler Sergisi düzenlendi. Forum kapsamında Semih Kaplanoğlu'nun son filmi Bağlılık Aslı yarın Rus sinemaseverlerle buluşacak. KÜLTÜR SANAT