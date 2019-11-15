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Taraftar cinayetine müebbet

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ Yaşam
Giriş Tarihi: 15.11.2019
Taraftar cinayetine müebbet
İstanbul'da geçen yıl Süper Amatör Lig 6. Grup'ta oynanan Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor maçı öncesi iki kulübün taraftarları arasındaki kavgada bıçaklanan Muhammed Yücel'in (17) ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin dava karara bağlandı. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 sanıktan Can Zorlu'ya müebbet verdi. Diğerleri de 10 yıldan 16.5 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası aldı. Olay tarihinde 3'ü 18 yaşından küçük olan sanıkların hiçbirinin cezalarında takdir ve tahrik indirimi uygulanmadı.
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Taraftar cinayetine müebbet
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