Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > 25 yıl hapisle aranan kadın evinde yakalandı

25 yıl hapisle aranan kadın evinde yakalandı

polisi, 4 ilde çeşitli suçlardan hakkında 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 çocuk annesi Gülizar P.'yi yakaladı. Çeşitli şehirlerde ‘hırsızlık’, ‘başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘mala zarar verme’ olaylarına karışan 40 yaşındaki kadın, evine düzenlenen baskında yakalandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.11.2019 18:05 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 18:26
25 yıl hapisle aranan kadın evinde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kayseri, Konya, Nevşehir ve Çorum'da, 'hırsızlık', 'başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' olaylarına karışan ve hakkında kesinleşmiş 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 40 yaşındaki Gülizar P.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda evli 8 çocuk annesi Gülizar P.'nin merkez Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan evine polis baskın düzenledi.

Yakalanarak gözaltına alınan Gülizar P., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
25 yıl hapisle aranan kadın evinde yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN