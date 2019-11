5 yıldır adaleti bekliyoruz

İstanbul Okmeydanı'da 12 Mart 2014'te Berkin Elvan'ın cenazesinden sonra çıkan olaylarda silahla öldürülen Burak Can Karamanoğlu'nu katledenlerle ilgili son duruşma da ertelendi.

5 yıldır karar çıkmayan dava 6'ncı yılına ertelendi. Baba Halil Karamanoğlu, yıllardır her gün oğlunun acısını yaşadıklarını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu davanın sonuca bağlanması için yardım istedi. Askerlik dönüşü yeni girdiği işten dönüşünde daha 22 yaşındayken katledilen Burak Can Karamanoğlu'yla ilgili davada geçtiğimiz günlerde karar çıkması beklenirken yeni bir tanık gösterilmesi sonucu mahkeme yine ertelendi. Acılı baba Halil Karamanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce mitinglerinde bahsettiği oğlunun adaletinin sağlanması için yardım beklediğini söyledi. Baba küçük oğlu Serkan Karamanoğlu ve damadı Kamil Cıbız ile bitmeyen dava sürecine isyanını SABAH'a anlattı:



KATİL SOYGUNDA YAKALANDI

Burak Can terör örgütü mensupları tarafından kahpece vuruldu. 4 kişi yakalandı, 3'ü tahliye oldu. Gökhan Koca'nın vurduğu tespit olunmasına rağmen zanlı bir süre elini kolunu sallayarak gezdi. Yakalanması için itirazda bulundum ama yakalanmadı. Beşiktaş'taki bir soygunda yaralı ele geçince GBT sorgusu sonucunda tutuklandı. Ancak cinayetten 2-3 gün sonra ne hikmetse tüm kamera görüntüleri toplanmış ve kaybolduğu söylenmişti. Emniyet ve adalet içindeki FETÖ'cülerin yaptığını düşünüyorum. 5 kez mahkeme heyeti değişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 21'inci celsesi görülen duruşmada eksik soruşturma gerekçesiyle savcılığa iade edilen iddianame, yeniden hazırlanarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 5 yıldır adaletin yerine getirilmesini bekliyoruz. Başkan Erdoğan'dan olaya müdahil olması istiyorum. Adalet geç değil tez verilmeli, yaralı yüreklere su serpilmeli. 5 yıldır gözyaşımız dinmedi. Ana baba kardeş yüreği yakanlar cezasız kalmasın" dedi. Bir sonraki duruşma 5 Şubat 2020'de. yapılacak.