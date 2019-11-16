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Ambulans çaldı 10 yıl hapsi istendi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Yaşam
Giriş Tarihi: 16.11.2019
Ambulans çaldı 10 yıl hapsi istendi
İSTANBUL Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin hasta nakil ambulansı yaklaşık 15 gün önce gece saatlerinde anahtarı üzerindeyken çalınmıştı. Ambulansı çalarak ormanlık alana giden Emre Çelik, polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çelik ifadesinde, 15-20 gündür dışarıda kaldığını ve daha önce de ambulans şoförlüğü yaptığını belirterek, eşine ulaşmak amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiğini iddia etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını jet hızıyla tamamlayarak Emre Çelik hakkında iddianame düzenledi. Çelik hakkında 'Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık' suçu kapsamında 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Çelik önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.
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Ambulans çaldı 10 yıl hapsi istendi
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