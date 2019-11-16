Ambulansı soydu, malzemeleri sattı

İstanbul Esenler ilçesi Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezi önünde park halinde bulunan bir ambulans içerisinden tıbbi malzemeler çalındı.

Olay üzerine harekete geçen İstanbul Emniyeti Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalınan malzemelerin Ümraniye Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir işyerine satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

BASKIN YAPILAN ADRESTE TIBBİ MALZEMELER

Belirtilen adrese operasyon düzenleyen ekipler Kenan B. isimli şahıs gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramalarda ise 1 adet cerrahi aspiratör, 1 adet ventilatör, 1 adet mekanik ventilatör, 1 adet defibilatör ele geçirildi.

Çalışmalarını hızla sürdüren ekipler işyeri sahibi Kenan B.'nin cihazları Şükrü Yunus S. isimli kişiden kargo yoluyla aldığını beyan etti. Bu durum üzerine şüpheli Şükrü Yunus S.'nin Gaziosmanpaşa'da ikamet ettiği tespit edildi. Şüpheliye yönelik aynı gün operasyon düzenlendi ve gözaltı işlemi uygulandı.

Emniyetteki işlemleri ardından 'Hırsızlık malı satın alma' suçundan adli işlem yapılan Kenan B. savcılık talimatıyla serbest kalırken Şükrü Yunus S. ise 'Otodan hırsızlık' suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.