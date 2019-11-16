Bebek’te vale dehşeti

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Bebek Mahallesi'nde yaşanan bıçaklama olayıyla ilgili İstanbul Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Olaya ilişkin derinlemesine araştırma yapan ekipler, olay yerinde bir iş yerinde vale olarak çalışan şüpheli Mücahit B.'nin aracını park etmek isteyen mağdurun yanına gelerek ücret ödemeden park edemeyeceğini söylemesinin devamında şüpheli ve mağdur arasında tartışma çıktığını tespit etti. Tartışmanın devamında şüpheli Mücahit B.'nin vale standından aldığı bıçakla mağduru yaraladığı anlaşıldı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, Mücahit B.'nin ve aynı yerde çalışan Oğuz G.'nin işgaliye izni olmadan vale hizmeti verdiklerini belirledi.

İstanbul Bebek'te park ücretini peşin isteyen bıçaklı vale dehşet saçtı!

GASPTAN GÖZALTI

Şahıslar 'Gasp' suçunu işledikler gerekçesiyle gözaltına alındı. Ayrıca ilçe genelinde işgaliye izni olmadan vale hizmeti veren yerlerde belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 10 vale standı kaldırılarak idari işlem uygulandı.