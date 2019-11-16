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aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı! 22 Kasım Cuma kataloğunda hangi indirimli ürünler var?

Her hafta güncel olarak araştırılan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan listede yer alan ürünler Cuma günü raflarda yerini alacak olup vatandaşların hizmetine sunuluyor. Bu hafta da teknolojik ve elektronik aletlerde indirim olduğu gibi aynı zamanda mutfak araç gereçlerinde ve ev tekstili ürünlerinde de indirimler olacak. Mini fırın 159 TL’den, 6 parça dekorlu kahve ikram seti 29.90 TL’den, Venüs Go cep telefonu 529 TL’den satışa sunuluyor. Peki yeni haftaya ilişkin ürünler kataloğunda hangi indirimler var? 22 Kasım Cuma tam listesi burada!

Giriş Tarihi: 16.11.2019 13:33 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 13:34
BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı! 22 Kasım Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi indirimli ürünler var?

22 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftaya ilişkin katalogda yine cazip indirimler yer alırken aynı zamanda vatandaşların yüzleri de gülecek. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalogdaki fırsatlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında " ürünler listesinde bu hafta neler var?" sorusuna yanıt arıyor. Haftanın listesinde mutfak ürünleri, elektronik ve teknolojik aletlerle birlikte aynı zamanda tekstil ürünlerinde de indirimler mevcut. Haberimizin içeriğinden kataloğu tam listesine ulaşabilir, size en yakın market zincirinden dilediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz.

22 KASIM CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA HANGİ İNDİRİMLER VAR?

22 Kasım Cuma gününe ilişkin BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haberimizin içeriğinden ilgili kataloğun tamamına ulaşabilir, listede yer alan ürünlere ve fiyat bilgisine ulaşabilirsiniz.

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BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı! 22 Kasım Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi indirimli ürünler var?
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