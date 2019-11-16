Çocuk kalmayınca nineler okullu oldu

Dünyanın teknolojiye en çok yatırım yapan ülkelerinden biri olan Güney Kore'de doğum oranı giderek düşerken, bu durum okulların boş kalmasına neden oluyor. Bu durumun etkisinin özellikle ülkenin taşra bölgelerinde etkisini büyük ölçüde gösterdiği belirtilirken, yerel yönetimler okulları açık tutmak için iki önceki nesle başvurdu. Ülkenin batısındaki bazı kasabalarda okuma-yazma bilmeyen büyükanneler okula yazılmaya başladı. Yeni başlatılan kampanyayla Kore Savaşı döneminde çocuk olan büyükanneler arasında okuma-yazma bilmeyenleri okula kayıt yaptırdı.

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