Dayak değil doğum lekesi

BUGÜN NELER OLDU

JAPON piyanist Hiroko Nagai'nin Türk mühendis Özgür Çalık ile aralarındaki boşanma davasında mahkeme, basın yasağını kaldırdı. Duruşma çıkışı SABAH muhabirinin sorularını yanıtlayan Nagai, eşi tarafından bebeğini dövmekle suçlandığını, ancak çocuğun vücudundaki izlerin dayak değil 'Mongol (moğol) lekesi' diye bilinen doğum lekesi olduğunun hastane raporlarıyla ispatlandığını söyledi. 2016'da rüya gibi iki düğünle Japonya ve Bodrum'da evlenen çift kısa süre sonra anlaşmazlık nedeniyle boşanma kararı aldı. Ancak çekişmeli süreçte çift birbirleri hakkında hırsızlık, çocuk kaçırma, yaralama, iftira gibi suçlardan 10'u aşkın dava ve soruşturma açıldı. Nagai önceki günkü duruşmaya 2.5 yaşındaki kızı Asya Sakura ve annesi Kyoko Nagai'yle birlikte geldi. Nagai'nin basın yasağının kaldırılmasını ve nafakanın arttırılmasını talep etti. Basın yasağını kaldıran hakim, duruşmayı 4 ay sonraya erteledi.