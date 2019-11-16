Dörtnala UNESCO yolunda!

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Değerlendirme Organı, geleneksel Türk okçuluğunun 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedileceğini duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da gerçekleştirilecek

UNESCO toplantısına sayılı günler kala, geleneksel Türk okçuluğu için övgü dolu bir tavsiye kararı yayımlandığı belirtildi. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Değerlendirme Organı'nın yayımladığı taslak kararda, Geleneksel Türk okçuluğunun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmesinin kararlaştırıldığı, böyle örnek bir dosya sunduğu için Türkiye'nin tebrik edildiği ifade edildi. Ayrıca, geleneksel Türk okçuluğunun tüm özelliklerini yansıtan tanıtım filminin de takdir ve övgüyle karşılandığı vurgulandı.

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UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi 14. Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda oylamaya sunulacak dosya için yayımlanan bu tavsiye kararın, geleneksel Türk okçuluğunun insanlığın ortak mirası ilan edileceğine dair beklentileri güçlendirmiş olduğu belirtildi. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 9-14 Aralık'ta düzenlenecek toplantıya kadar dosyanın üyelik sürecinin devam edeceği bildirildi.



OKÇULAR VAKFI BAŞKANI: İFTİHAR GÜNÜMÜZ

OKÇULAR Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, alınan kararın Türk okçuluğu adına gurur verici olduğunu belirtti. Yıldız, "UNESCO başvurusu Kültür bakanlığımızın ve Okçular Vakfımızın öncülüğünde başlattığımız bir hareketti. 3 yıla yakın bir zaman önce başvurumuzu yapmıştık. Okçulukla anılan bir milletiz. Bugün bizim iftihar günümüzdür. Bütün kemankeşlerin ruhu şad olsun" dedi.