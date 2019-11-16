Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > “Dur” ihtarına uymayan sürücü, polisi 400 metre arabasının kaputunda taşıdı

“Dur” ihtarına uymayan sürücü, polisi 400 metre arabasının kaputunda taşıdı

’de kontrol noktasındaki polisin “dur” ihtarına uymayan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü, aracıyla kaçmaya başlayınca kaputa asılan polis memuru, yaklaşık 400 metre sürüklenerek yaralandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.11.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 10:38
“Dur” ihtarına uymayan sürücü, polisi 400 metre arabasının kaputunda taşıdı

14 Kasım gecesi İzmir'in Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarında meydana gelen olayda, uygulama yapan trafik polisleri, Hakan Kolaylıoğlu'nun kullandığı 35 SZ 966 plakalı otomobili durdurmak istedi. Önce yavaşlayan, sonra bir anda otomobili ile manevra yapan ve alkollü olduğu iddia edilen Kolaylıoğlu, kaçmaya başladı. Bu sırada bir polis memuru da Kolaylıoğlu'yu engellemek için aracın kaputuna tutundu ve sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 400 metre kaputta giden polis memuru, bir süre sonra yola savrulurken, Kolaylıoğlu ise kaçtı.

İzmir'de alkollü sürücünün polisi 400 metre kaputta taşıdığı anlar kamerada!


Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan polis memuru, Dokuz Eylül Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis memurunun yaşadığı dehşet anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde polis memurunun otomobilin kaputuna tutunarak gitmesi ve düşmesi yer aldı.

0,87 PROMİL ALKOLLÜ

Olaydan yaklaşık 4 saat sonra polis ekipleri tarafından yakalanan Hakan Kolaylıoğlu'ya yapılan kontrolde 0.87 promil alkollü olduğu belirlendi. Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydının olduğu öğrenilen Kolaylıoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
“Dur” ihtarına uymayan sürücü, polisi 400 metre arabasının kaputunda taşıdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN