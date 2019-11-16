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şiddete soruşturma

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ Yaşam
Giriş Tarihi: 16.11.2019
Engelli öğrenciye şiddete soruşturma
Kayseri'deki 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde eğitim gören yüzde 50 zihinsel engelli öğrenciye uygulanan şiddet bir vatandaş tarafından görüntülenmişti. Talihsiz genç, öğretmeni tarafından darp edilmiş, dayakçı öğretmenle birlikte 7 merkez çalışanı öğrenciyi karga tulumba pencereden merkezin içine sokmuştu. Tepki çeken görüntülerin ardından Kayseri Valiliği, öğretmen ile birlikte diğer görevliler ve yönetici açığa alırken, sorumlular hakkında da idari soruşturma başlatıldı. Çocuğa ise psikolojik destek veriliyor.
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Engelli öğrenciye şiddete soruşturma
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