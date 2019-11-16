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Eşini müşterisinden kıskandı ‘aldatılıyorum’ diye cinayet işledi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK Yaşam
Giriş Tarihi: 16.11.2019
Eşini müşterisinden kıskandı ‘aldatılıyorum’ diye cinayet işledi
Manisalı işadamı Mehmet Özkan, İzmir'de Seval Yaman'ın sahibi olduğu güzellik merkezinde bakım yaptırmaya başladı. Özkan'ın kısa aralıklarla merkeze gelmesinden rahatsız olan Seval Yaman'ın İzmir Yeni Doğuş Kilisesi'nda rahip yardımcısı olarak görev yapan papaz eşi Hasan Yaman (56), kıskançlık krizine girerek tartıştığı eşine, "O adam bir daha gelmesin" dedi. Ancak Yaman geçtiğimiz salı merkeze yeniden geldiğini öğrendiği evli ve bir çocuk babası Özkan'ı eşinin iş yerini basarak pompalı tüfekle vurdu. Kaçarken yakalanan Yaman diyabet hastası olduğunu bu nedenle yaşadıklarını hatırlamadığını idda etti. Seval Yaman, Özkan'ın sadece müşterisi olduğunu söyledi. Yaman ile Özkan'ın telefon kayıtlarında herhangi bir mesajlaşma ve görüşmeye rastlanmadı.
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Eşini müşterisinden kıskandı ‘aldatılıyorum’ diye cinayet işledi
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