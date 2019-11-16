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Eşini sopayla döverek öldürdü

uyruklu , dini nikâhlı eşini çocuklarının gözü önünde acımasızca öldürdü. Tutuklanan zanlı, “Aldattığını düşündüm” dedi

HALİT TURAN HALİT TURAN Yaşam
Giriş Tarihi: 16.11.2019
Eşini sopayla döverek öldürdü
Konya'da yaşayan Suriye uyruklu Mahmud El Hüseyin, dini nikahlı eşini 4 yaşındaki çocuklarının yanında sopayla döverek öldürdü. Suriye'deki iç savaş sonrasında Konya'ya gelen 32 yaşındaki Mahmud El Hüseyin, Halidiye El Hamit (29) ile birlikte yaşamaya başladı. Birlikteliklerinden 4 yaşında çocukları olan çift, geçtiğimiz gece evde tartışmaya başladı. Sopayla eşi tarafından darp edilen kadın, bir süre sonra hareketsiz kaldı. Baygınlık geçirdiğini düşündüğü eşinin iki saat kendisine gelmediğini gören El Hüseyin, komşularından yardım istedi.

TELEFONA CEVAP VERMEMİŞ
Eve gelen sağlık ekipleri, Halidiye El Hamit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Mahmud El Hüseyin'in eşinin telefonlarına cevap vermediğini, kendisini aldattığını düşündüğü için de olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Hüseyin tutuklandı.
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Eşini sopayla döverek öldürdü
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