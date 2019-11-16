Eşini sopayla döverek öldürdü

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Konya'da yaşayan Suriye uyruklu Mahmud El Hüseyin, dini nikahlı eşini 4 yaşındaki çocuklarının yanında sopayla döverek öldürdü. Suriye'deki iç savaş sonrasında Konya'ya gelen 32 yaşındaki Mahmud El Hüseyin, Halidiye El Hamit (29) ile birlikte yaşamaya başladı. Birlikteliklerinden 4 yaşında çocukları olan çift, geçtiğimiz gece evde tartışmaya başladı. Sopayla eşi tarafından darp edilen kadın, bir süre sonra hareketsiz kaldı. Baygınlık geçirdiğini düşündüğü eşinin iki saat kendisine gelmediğini gören El Hüseyin, komşularından yardım istedi.Eve gelen sağlık ekipleri, Halidiye El Hamit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Mahmud El Hüseyin'in eşinin telefonlarına cevap vermediğini, kendisini aldattığını düşündüğü için de olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Hüseyin tutuklandı.