Gazinoda çalışan kadınlarda HIV virüsü çıktı!

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.K'ye ait bir gazinoda izinsiz kadın çalıştırıldığı yönündeki istihbarat çalışmaları sonucu denetim yaptı.
Denetimlerde, yabancı uyruklu 8 kadının çalışma izni bulunmadığı tespit edildi.
İş yeri sahibine "Uluslararası İş Gücü Kanunu" kapsamında 98 bin lira idari para cezası kesildi.
KADINLARDA HIV VE HEPATİT B ÇIKTI
Sağlık kontrolüne götürülen kadınlardan birinde HIV pozitif çıktı, üçünde ise Hepatit B bulunduğu belirlendi.
Kadınların, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.