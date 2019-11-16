Gazinoda çalışan kadınlarda HIV virüsü çıktı!

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.K'ye ait bir gazinoda izinsiz kadın çalıştırıldığı yönündeki istihbarat çalışmaları sonucu denetim yaptı.

Denetimlerde, yabancı uyruklu 8 kadının çalışma izni bulunmadığı tespit edildi.

İş yeri sahibine "Uluslararası İş Gücü Kanunu" kapsamında 98 bin lira idari para cezası kesildi.

KADINLARDA HIV VE HEPATİT B ÇIKTI

Sağlık kontrolüne götürülen kadınlardan birinde HIV pozitif çıktı, üçünde ise Hepatit B bulunduğu belirlendi.

Kadınların, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.