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Gazinoda çalışan kadınlarda HIV virüsü çıktı!

'ın Nazilli ilçesinde bir gazinoda yapılan denetimde çalışma izni bulunmadığı belirlenerek sağlık kontrolüne götürülen 8 yabancı uyruklu kadından birinde HIV, üçünde Hepatit B tespit edildi, iş yerine 98 bin lira ceza kesildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.11.2019 16:34 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 16:56
Gazinoda çalışan kadınlarda HIV virüsü çıktı!

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.K'ye ait bir gazinoda izinsiz kadın çalıştırıldığı yönündeki istihbarat çalışmaları sonucu denetim yaptı.

Denetimlerde, yabancı uyruklu 8 kadının çalışma izni bulunmadığı tespit edildi.

İş yeri sahibine "Uluslararası İş Gücü Kanunu" kapsamında 98 bin lira idari para cezası kesildi.

KADINLARDA HIV VE HEPATİT B ÇIKTI

Sağlık kontrolüne götürülen kadınlardan birinde HIV pozitif çıktı, üçünde ise Hepatit B bulunduğu belirlendi.

Kadınların, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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Gazinoda çalışan kadınlarda HIV virüsü çıktı!
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