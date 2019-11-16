Af yasası son durum ve ikinci yargı paketi tarihi! Genel af yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte bilgiler!

Genel af yasası ve ikinci yargı paketi ile ilgili son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere birinci yargı paketi meclisten geçmiş ve Resmi Gazete'de 30 maddeden oluşan yasa ile yayımlanmıştı. İlk yargı paketinin kabulünün ardından ikinci yargı paketinin ne zaman çıkacağı vatandaşların merak ettiği konular arasında yer almıştı. Haberimizin içerisinden af yasası son durum ve af yasası çıkacak mı? sorularının yanıtını bulabilirsiniz…

AF YASASI ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ Mİ?

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bazı suçlara yönelik ceza indirimini de kapsayan ikinci yargı paketinin ne zaman TBMM'ye geleceği henüz belli değil. Ancak sürecin kasım ayı içinde yapılacağı öngörülüyor.

Konuya ilişkin ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ve örgütlü suçlar bu düzenlemeden yararlanamayacak. Bu suçların dışında başka bir suçtan hüküm giymiş olan kişi taslağın yasalaşması halinde infaz süresini tamamladıysa tahliye olabilecek.