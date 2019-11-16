Hamile sürücünün yaya yolunda çarptığı kız çocuğu öldü

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarında 9 Kasım günü meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki Leyla Sevler iki kız arkadaşıyla birlikte etüt merkezine gitti. 3 kız arkadaş yiyecek birşey almak amacıyla kafeye uğradıktan sonra Aliya İzzetbegoviç bulvarında yaya yolundan karşıya geçmek istedi. Bu arada öğrenciler için yaya yolu uyarı tabelası olmasına rağmen sürücülerin durmadan geçtiği yaya yolunda beklemeye başladılar. Leyla Sevler, bir ara yoldan araç trafiği azalınca karşıya koşarak geçmek için hamle yaptı.