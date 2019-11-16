Karaköy’deki saldırgan kadın tutuklamaya sevk edildi

Başsavcılıkça hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin kimlik bilgileri tespit edilmiş, saldırgan kadın İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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Saldırgan kadının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Burada Nöbetçi savcı tarafından sorgusu tamamlanan şüpheli 'Halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme' suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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