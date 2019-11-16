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Karaköy’deki saldırgan kadın tutuklamaya sevk edildi

Karaköy'de yolda yürüyen iki başörtülü kadına yoldan geçen bir kadın durup dururken saldırmış, olay güvenlik kameralarına an be an yansımıştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 16.11.2019 15:25 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 15:48
Karaköy’deki saldırgan kadın tutuklamaya sevk edildi

Başsavcılıkça hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin kimlik bilgileri tespit edilmiş, saldırgan kadın İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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Saldırgan kadının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Burada Nöbetçi savcı tarafından sorgusu tamamlanan şüpheli 'Halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme' suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Karaköy’deki saldırgan kadın tutuklamaya sevk edildi
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