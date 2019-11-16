Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sis uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 16 Kasım

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu tahminlerine göre yurdun birçok kesimi bugünü sisli geçirecek. Hem ara tatile giren öğrenciler hem de hafta sonu tatili yapmak isteyen vatandaşlar dışarı çıkmadan önce MGM'nin resmi sitesinden sıcaklık değerlerini ve kuvvetli yağışların olabileceği bölgeleri sorguluyor. Metropol şehirlerimizden İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporu güncel verilerle belli oldu. Hal böyle olunca vatandaşlar '' Bugün hava nasıl olacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji'den gelen raporda, sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 16 Kasım Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı ve il il sıcaklık değerleri…

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 16 KASIM 2019 CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji hava durumu raporunu güncel olarak duyururken bazı illerimizde yaşayan vatandaşlarımız için sağanak yağış ve sis uyarısında bulundu. Haberimizin detaylarından, 16 Kasım 2019 Cumartesi günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.