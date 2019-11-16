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’den son dakika ve sis uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 16 Kasım

’den son dakika ve sis uyarısı geldi. Kasım ayının ortalarına girdiğimiz şu günlerde soğuk havalar kendini iyice hissettirmeye başladı. Hafta sonunun gelmesiyle birlikte plan yapan vatandaşlar ‘’ Bugün hava nasıl olacak?’’ sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Kışlık kazakların ve montların çıkarıldığı dönemde İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il sıcaklık değerleri ve 5 günlük hava durumu raporu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son açıklamaya göre, 16 Kasım sabahı Marmara’nın güney kesimlerinde sabah saatlerinde sis oluşabilir, aynı şekilde İç Ege’de de. Gece ise sıcaklık 12 derecelere kadar düşecek ve hissedilecek sıcaklık 11 derece olacak. MGM, bazı illerimizde yaşanacak olan ani sel ve su baskınlarına karşı uyarılarda bulundu. Peki bugün hava nasıl olacak? Haberimizin içerisinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika tahminlerine bakabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 16.11.2019 07:31 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 08:03
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sis uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 16 Kasım

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika tahminlerine göre yurdun birçok kesimi bugünü sisli geçirecek. Hem ara tatile giren öğrenciler hem de hafta sonu tatili yapmak isteyen vatandaşlar dışarı çıkmadan önce MGM'nin resmi sitesinden sıcaklık değerlerini ve kuvvetli yağışların olabileceği bölgeleri sorguluyor. Metropol şehirlerimizden İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporu güncel verilerle belli oldu. Hal böyle olunca vatandaşlar '' Bugün hava nasıl olacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji'den gelen raporda, sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sis hadisesi bekleniyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 16 Kasım hava durumu uyarısı ve il il sıcaklık değerleri…

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 16 KASIM 2019 CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji hava durumu raporunu güncel olarak duyururken bazı illerimizde yaşayan vatandaşlarımız için sağanak yağış ve sis uyarısında bulundu. Haberimizin detaylarından, 16 Kasım 2019 Cumartesi günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sis uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 16 Kasım
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