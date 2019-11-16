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Otogarda silahlı saldırı: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 16.11.2019
Otogarda silahlı saldırı: 4 yaralı
15 TEMMUZ Demokrasi Otogarı'nda bulunan bir firmada çalışan bir kişiye yönelik gerçekleşen silahlı saldırıda biri turist 3 kişi yaralandı. Olay, öncki gün 20.00 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı 56 nolu peron önünde meydana geldi. Otogarda bir firmada çalışan Veysel Kınay kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, önce Veysel Kınay'a ateş eden şüpheli daha sonra rastgele ateş etmeye başladı. Saldırıya uğrayan Veysel Kınay ile birlikte biri turist 2 kadın seken kurşunlardan yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli daha sonra kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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Otogarda silahlı saldırı: 4 yaralı
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