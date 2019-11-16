PKK’lı o hain hayatımı çaldı

Katliamda hamile olan eşini kaybeden İlhan İkiz: PKK yavrumu anne karnında katletti. Hayatımı çaldı. Tüm dünya PKK'nın yüzünü görsün. Aldığı canları görsün



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'a PKK/YPG'li terörist Ferhat Abdi Şahin'in karıştığı terör eylemlerini gösteren 4.5 dakikalık bir video izletilmişti. PKK/YPG'nin açtığı yaraları gösteren görüntüler, 11 yıl önce PKK'nın sivillere yaptığı ve her yeri kana bulayan katliamın görüntüleriyle başlıyordu. O katliam İstanbul'un göbeğinde Güngören'de yaşanan katliamdı. Teröristlerin çöp kutularına bıraktığı iki bomba 10 dakika arayla peş peşe patlamış, olayda 5'i çocuk 17 kişi can vermiş, 154 kişi de yaralanmıştı. Uzun zaman düşük tehlikesi nedeniyle sokağa çıkmayan 8.5 aylık hamile Filiz İkiz de Güngören katliamındaki terör kurbanlarından biriydi. Çift, doğacak çocukları için ilk kez alışveriş yapmaya çıkmıştı. Güngören'de oturan çift, birinci patlamanın meydana gelmesi ile korku dolu anlar yaşadı. İlhan İkiz, yaralananlara yardıma koşarken, eşine "Sen biraz uzakta bekle" dedi. Yaşadığı korkunun etkisiyle bir köşede eşini bekleyen Filiz İkiz, meydana gelen ikinci patlamada hayatını kaybetti. İkinci patlamayla birlikte eşine doğru koşan İlhan İkiz, kanlar içinde yerde yatan eşini çevredekilerin de yardımıyla hastaneye kaldırdı. Hastanede, eşinin karnındaki çocuğuyla birlikte öldüğü haberiyle yıkılan İlhan İkiz, sinir krizleri geçirdi. Başkan Erdoğan'ın, Trump'a verdiği video görüntüleri ile 11 yıl öncesine dönen İkiz, SABAH'a konuştu:



HAYATIM YARIM KALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı her zaman destekledim. Şimdi görüyorum ki haksız değilmişim. O bizin sesimiz oldu. Şimdi Trump bu görüntüleri izlesin. Teröristlere destek vermesin. Tüm dünya PKK'nın yüzünü görsün. Aldığı canları görsün. Yaptığı katliamları görsün.

6 yıldır Malatya'da anne ve babamın yanında kayısı ticareti ile uğraşıyorum. 11 yıldır büyük bir kabusla yaşıyorum. Cehennemi yaşadım ben o gün. Eşimi, anne karnındaki bebeğimi aldı PKK benden. Sadece 14 gün sonra doğacaktı bebeğim. Erkekti. Adını Celil koyacaktık. En mutlu günümüzde eşimi ve bebeğimi aldı benden. Hayatımı çaldılar benden. Bu gün bebeğim yaşasa 11 yaşında olacaktı.

O kabus benim için hiç bitmedi. 11 yıdır uyuyorum, uyanıyorum o kabus gözümün önünden gitmiyor. Ben yaralılara yardım ediyordum. Bir yaşlı kadını ambulansa tam götürmüştüm ki eşimi kanlar içinde gördüm. Kapanmıyor bu yaralar. O günden sonra bir aile kuramadım. Hayatım yarım kaldı.



TRUMP GÖRÜNTÜLERİ İZLESİN VE UNUTMASIN

GÜNGÖREN'DEKİ bombalı saldırıda babası Aldullah Güller'i kaybeden Ferdi Güller de "Babam 63 yaşındaydı. Bombalı saldırı bizim evin önünde oldu neredeyse. Babam yardım için evden sokağa koştu. Babamı aramak için sokağa çıktığımda her yer toz bulutu içindeydi. PKK, yaşlı, kadın, erkek, çocuk herkesi katletmişti. O günü hiç unutmuyorum. Cumhurbaşkanının Trump'a verdiği video çok iyi düşünülmüş. Trump da bu görüntüleri izlesin ve unutmasın. Yaşanan acıları görsün" diye konuştu.