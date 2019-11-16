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Polisten kaçan şüpheliler park halindeki 6 otomobile çarptı

'de gece saatlerinde polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan bir otomobil, park halinde duran biri cip 6 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, takla atarak durdu. anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.11.2019 06:56

Kaza, Fatih Mahallesi'nde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, devriye gezen polis ekipleri içinde isimleri öğrenilemeyen 2 kişinin bulunduğu 45 AF 083 plakalı otomobilden şüphelendi. Polis, otomobile 'Dur' ihtarında bulunmasına rağmen otomobilde buluna 2 kişi kaçmaya başladı. Bir süre polisten kaçan otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi üzerinde park halinde duran biri cip 6 otomobile çarptı.

2 ŞÜPHELİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak durdu. Kaza sonrası takla atan otomobilde bulunan 2 şüpheli yaralandı. Polis ekiplerinin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza esnasında oluşan gürültüyle yataklarından uyanan mahalle sakinleri otomobillerindeki hasarı görünce büyük şok yaşadı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polisin kovaladığı otomobilin park halinde duran otomobillere çarpma anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde polisin kovaladığı otomobilin önce park halinde duran bir cipe çarptığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise savrulan otomobilin park halinde duran diğer otomobillere çarptıktan sonra fırladığı görülüyor.

Olay sonrası kazaya neden olan ve hasar gören otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.


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Polisten kaçan şüpheliler park halindeki 6 otomobile çarptı
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